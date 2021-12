Le créateur de Sex and The City explique la mort de [SPOILER], Omar Sy nommé aux Golden Globes et le retour de Un, Dos, Tres... Les news série !

Diffusée en France à partir de 2004, la série Un, Dos, Tres s'est imposée comme l'un des programmes les plus mythiques de la décennie. Pour celles et ceux qui l'auraient oublié, c'est l'histoire de vingt jeunes qui entrent dans la meilleure école des arts de la scène, l'Académie de Carmen Arranz. Ils devront y perfectionner leurs talents pour la danse, la musique et le théâtre, et devenir des professionnels du spectacle. Emmenés par Lola, Silvia, Roberto, Pedro, Ingrid, Jeronimo, Marta et les autres, ils vont former une troupe d'artistes accomplis et vivre des aventures très intenses. Diffusée sur M6 puis sur d'autres chaines du groupe depuis son lancement, la série télévisée espagnole se divise en 130 épisodes de 50 minutes durant plus de six saisons. Autant dire que les fans auront eu le temps de suivre les aventures trépidantes des personnages principaux !

Près de vingt ans plus tard, Un, Dos, Tres fera son grand retour en 2022 ! En effet, la plateforme de streaming Atresplayer Premium, un service proposé en Espagne, a annoncé ces derniers jours qu'une suite était en préparation. Elle devrait s'intituler UPA Next. Alors que les informations sur le casting demeurent encore un mystère, on sait d'ores et déjà que quelques anciens feront leur retour dans le programme à l'image de Beatriz Luengo et Mónica Cruz -la sœur de Penelope- qui ont diffusé les images du reboot sur leur compte Instagram. "Comme j'avais hâte de pouvoir partager cette excellente nouvelle avec vous tous !" a confié cette dernière à propos de la nouvelle qui semble la ravir. A noter tout de même qu'aucun communiqué concernant une éventuelle diffusion en France n'a été officialisé pour l'instant.

L'ambition de ce reboot ? "Nous n'avons pas essayé de dire: 'Regardez, elles sont plus mûres, plus intelligentes'" expliquait Sarah Jessica Parker dans le New York Times au moment de la promotion. Au contraire, ce sont leur vie et leurs amitiés, encore plus compliquées, qui sont racontées dans ce projet renaissance. Alors que Charlotte semble toujours s'épanouir en tant que mère au foyer, Miranda a quitté son travail pour reprendre des études. Plus engagée que jamais, la working woman semble pourtant un peu dépassée par la bonne attitude à avoir dans le combat. Quant à Carrie, l'écriture a désormais laissé place aux podcasts et son idylle avec Mr Big n'a jamais été aussi sereine. Du moins, avant la mort de ce dernier, qui survient dès la fin du premier épisode. Pour le spectateurs, le choc est terrible. De mémoire de fans, on avait jamais connu un tel rebondissement dans Sex and The City, la série originale. Il aura donc fallu moins d'une heure pour nous faire redescendre aussitôt de notre petit nuage et nous ramener à la dure réalité de la vie. Celle où Carrie, désormais veuve, s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Peut-être même le plus dur.

Ce choix de scénario très osé, Michael Patrick King, le showrunner de la série, l'a récemment expliqué lors d'une interview vérité. "Franchement, je ne serais pas revenu si je n'avais pas eu une très forte envie d'explorer ce genre d'idée forte : est-il mieux d'avoir aimé et perdu cet amour que de ne jamais avoir aimé du tout ? Surtout pour ce personnage qui a passé tout son temps à chercher l'amour" confie t-il au magazine Entertainment Weekly avant d'expliquer son choix plus en détails : "Je me sentais aussi à l'aise parce que l'ADN est le même. Les gens oublient que Carrie n'étaient pas réellement avec Big dans la série. Elle l'a été brièvement - une minute ou deux. Et elle n'est pas avec Big non plus aujourd'hui. C'est juste une circonstance différente. C'est plus radical". Des propos qui devraient en convaincre quelques-uns même si on doute que tout le monde digère cette mort de l'un des personnages les plus emblématiques de la série. "Je ne veux déprimer personne… Au fur et à mesure, la série deviendra plus légère" conclut le réalisateur à propos du retour de sa série mythique.

C'est parti ! Dès le début de l'année 2022, les grandes cérémonies américaines se tiendront à Hollywood. Parmi ces dernières, on retrouve les fameux Golden Globes, dont les nominations viennent d'être annoncées ce lundi 13 décembre. Alors qu'on y retrouve les grands noms du cinéma et des séries anglophones, quelques français sortent du lot et figurent, eux-aussi, parmi les nommés de cette année. Déjà récompensée en 2008 pour son rôle dans la Môme, Marion Cotillard fait son grand retour et concourra au titre de meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale pour son interprétation dans le dernier film de Leos Carax, Annette. Un long-métrage dans lequel on avait également pu apercevoir Angèle.

Pour l'accompagner, Omar Sy a également été nommé dans la catégorie du meilleur acteur grâce à son rôle dans la série Lupin. Devenue l'un des programmes les plus vus de Netflix, la série a propulsé l'acteur français au rang de star mondiale. Une troisième partie est d'ailleurs attendue dans les prochains mois. Le comédien a tenu à remercier tout le monde suite à cet honneur (voir ci-dessous). Autre programme marquant de la plateforme de vidéos à la demande ? La mini-série Le serpent. Porté par Tahar Rahim, le show a, lui-aussi, fait énormément parler de lui. Il vaut désormais à son acteur principal une nomination dans la catégorie du meilleur acteur dans une meilleure mini-série. Enfin, le compositeur français Alexandre Desplat est lui-aussi dans la compétition pour la bande-originale de The French Dispatch, de Wes Anderson.