Le coup de d'Ariana Grande qui intime à ses fans de rester chez eux

Hier, Lady Gaga, Taylor Swift ou encore Miley Cyrus se sont emparées des réseaux sociaux pour intimer à leurs fans de ne pas sortir : "C'est le moment d'annuler ses plans", lançait Taylor Swift pendant que Lady Gaga appelaient à la gentillesse. A l'heure actuelle, le monde entier est en guerre contre le virus et aux Etats-Unis comme en France, la population est appelée à restée enfermée. Une directive que tout le monde ne suit pas toujours... sur les réseaux sociaux, Ariana Grande a poussé un coup de gueule, cherchant à provoquer un éclair de lucidité.

"Je continue d'entendre un nombre surprenant de gens qui disent des choses du genre "Ce n'est pas si grave, ça va aller", "Il faut continuer à vivre normalement", et ça me choque vraiment. Je comprends que vous puissiez penser ça quelques semaines en arrière. Mais s'il vous plaît, renseignez-vous sur ce qu'il se passe. Ne faites pas l'autruche. C'est incroyablement dangereux et égoïste de prendre cette situation autant à la légère", écrit-elle - non sans colère. La jeune artiste rappelle à ses fans que même s'ils ne sentent pas contaminés, ils pourraient bien transmettre le virus aux autres : "Se dire "ça va aller pour nous parce qu'on est jeunes" met les gens qui ne sont pas jeunes ou en bonne santé en danger. Vous passez pour des gens stupides et privilégiés, et il faut que vous pensiez plus aux autres. Dès maintenant".

Ecoutez Ariana Grande : prenez soin de vous, des autres et surtout, restez chez vous.