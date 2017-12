 Sigrid : Strangers dans les Coup de Cœur de la rédac

Après Ana Zimmer et son I Got The Balls, c'est de nouveau une chanteuse qui est à l'honneur des coups de cœur de la rédac de VirginRadio.fr ! Cette semaine on vous propose d'aller à la découverte de Sigrid et son pétillant Strangers. Une chanson tout en crescendo qui commence telle une douce mélodie mélancolique avant d'exploser dans des beats super catchy et dansant. Un morceau sur lequel la chanteuse parle du fait de "vouloir quelque chose soit quelque chose alors qu'il ne l'est pas (...) par exemple tu pense qu'une relation sentimentale est bonne puis tu te rend compte que non". Le titre n'est donc pas sans rappeler, à tout point de vue, les meilleurs tubes de la suédoise Robyn. Les filles du nord de l'Europe s'annoncent plus que jamais comme la relève de la pop en 2018 !

Sigrid, comme Anna of The North, est originaire de Norvège, mais alors que la seconde nous a conquis avec des ritournelles dream pop, la jeune fille de 21 ans verse quant à elle généreusement dans la synthé pop. C'est avec le titre Don't Kill My Vibe que Sigrid s'est faite remarquer en février dernier. La chanteuse fait partie, au même titre que la finlandaise ALMA, des Sounds of 2018 de la BBC, elle représentera aussi la Norvège en janvier prochain lors des EBBA Awards 2018. Du côté de ses influences, la chanteuse reconnait adorer les chansons qui lui permettent de pleurer sur le dancefloor, pas étonnant donc qu'elle cite Dancing On My Own de Robyn et Green Light de Lorde. Surveillez bien cette fille là, elle n'a pas finit de faire parler d'elle !