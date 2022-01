Le concert sur le toit des Beatles sortira prochainement en version numérique

Voilà une information qui devrait nous permettre de terminer la semaine en beauté ! Vous connaissez forcément les Beatles. Ce sont les musiciens les plus célèbres du monde. Formé en 1960 à Liverpool, le groupes de quatre garçons demeure encore aujourd'hui le plus gros vendeur de disques de tous les temps. De véritables légendes de la musique qui seront à l'honneur d'un nouveau projet initié par Giles Martin et Sam Okell. En effet, comme le confirme un communiqué officiel, le mythique concert des Beatles donné sur le toit d’Apple Corps le 30 janvier 1969 (soit il y a bientôt 53 ans) sera désormais disponible dans son intégralité sur les plateformes de streaming. C'est la première fois, en plus d'un demi-siècle, que ce live sera proposé en stéréo et Dolby Atmos. De quoi en ravir plus d'un !

Mis à l'honneur dans l'excellente série-documentaire Get back, ce concert mythique continue de fasciner le public. "Nous voulions le mettre sur le coffret, explique Giles Martin, le réalisateur, dans une interview exclusive à Rolling Stone. Mais ça prenait trop de place. Il dure 40 minutes, donc ça n’avait aucun sens." Pourtant, face à l'enthousiasme de certains interlocuteurs, l'homme s'est vu forcé de sortir une version audio numérique du concert : "La demande était tellement écrasante : 'Pourquoi est-ce qu’on n’a pas ça ?'. C’est pourquoi nous l’avons fait. Je pense que c’est plutôt un document historique pour les fans. J’ai fait en sorte que les fans puissent écouter tout ce que j’ai, vraiment. J’ai coupé un peu à la fin, où il n’y a en fait que le bruit du vent, et c’est tout. J’ai l’ai mixé dans son intégralité, du début à la fin". Un document audio exceptionnel qui permettra aux fans de profiter pleinement de ce qui fut le tout dernier concert des Beatles.