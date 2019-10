Le concert le plus long de l'histoire et nos veines pour remplacer les mots de passe dans les news du Virgin Tonic

Amateurs de musique, ouvrez grand les oreilles ! Si vous voulez assister au concert le plus long de l'Histoire (ou du moins une partie), il faudra se rendre dans une église basée en Allemagne ! Sachez que là-bas, un concert à débuter en 2001 et que la fin de la performance est prévue pour... 2640. Oui, ca fait long.

Les veines pour remplacer les mots de passe ?

Autre news à ne pas manquer, cette trouvaille signée Hitachi ! Plus on avance, plus on a l'impression de vivre dans un épisode de Black Mirror. Et croyez-nous, ce n'est pas terminé : sachez qu'en Asie et en Amérique du Nord, la reconnaissance des veines (oui, oui) a remplacé les mots de passe. Ca promet !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !