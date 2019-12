Le concert évènement de Mylène Farmer diffusé sur W9 le 14 janvier 2020

L'année 2019 aura largement porté ses fruits pour l'une des chanteuses les plus talentueuses et célèbres de France ! Après une résidence à Paris La Défense Arena en juin et juillet dernier couronnée de succès, Mylène Farmer dévoilait il y a quelques semaines le film de sa tournée au cinéma. Une projection qui battait tous les records d'affluence avec plus de 160 000 spectateurs en séance unique et que cette dernière vient tout juste de sortir en DVD. Là encore, ce fut un franc succès pour l'interprète de Désenchantée. Mais bonne nouvelle pour les fans qui en redemandent ! Le concert évènement de Mylène Farmer sera diffusée à la télévision.

Pour bien commencer l'année 2020 et la décennie qui s'annonce, rendez-vous sur W9 le 14 janvier prochain. Dès 21h05, Mylène Farmer investira les écrans de télévision de millions de français !

Diffuser des concerts est un exercice que les chaînes pratiquent de plus en plus : pas plus tard que la semaine dernière, la chaîne TMC diffusait le concert de -M-, donné à l'AccorHotels Arena. Visiblement, l'année qui s'annonce sera chargée en live !