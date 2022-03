Le concert de Vianney à l'AccorArena sera diffusé le 17 avril sur TMC !

Il y a quelques semaines, Vianney débutait son immense tournée aux quatre coins de l'Hexagone. L'occasion idéale pour lui de retrouver les nombreux fans qui sont parvenus à obtenir des places avant que la quasi totalité de ses concerts n'affichent complet. Mais en attendant, les fans de l'interprète de Pas là pourront toujours le retrouver en tant que jury dans l'émission The Voice. Un rôle dans lequel on n'aurait pas forcément imaginé l'artiste mais qui, au final, semble parfaitement lui convenir. Vous l'aurez compris, Vianney ne chôme pas. Au contraire, ce dernier semble effectuer un retour bien chargé. Le comble pour celui qui avait décidé de s'éloigner des réseaux sociaux et des médias pendant plusieurs années pour se mettre au vert entouré des siens.

Propulsé par le succès de ses titres Beau-Papa ou N'attendons pas, le chanteur continue de promouvoir son projet au travers de sa tournée. Après avoir parcouru les routes de France pour y donner des concerts dans les plus grandes villes du pays, il sera de retour à Paris pour se produire à l'AccorArena les 15 et 16 avril prochain. Un rendez-vous qui affiche déjà complet mais que les fans du chanteur pourront toujours vivre (ou revivre) à la télévision le dimanche 17 avril sur TMC. Pour ce concert événement, l’artiste promet un spectacle flamboyant, espiègle, familial et toujours plus chaleureux avec des invités surprises venus l’accompagner pour l’occasion !

