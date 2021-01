Le concert caritatif de David Guetta pour le Nouvel An aura lieu au musée du Louvre !

Rappelez-vous, le 18 avril dernier, David Guetta organisait un immense concert virtuel à Miami au profit de plusieurs associations en difficulté depuis la crise du coronavirus. Bien décidé à ne pas se laisser abattre par l'interdiction de se rassembler et donc la fin de ses énormes shows, celui qui a récemment été élu le meilleur DJ du monde compte bien réitérer l'opération. Mais cette fois-ci, ce n'est pas depuis l'un des plus prestigieux gratte-ciel de la Magic City qu'il a décidé de mixer mais en direct du Musée du Louvre à Paris. Rien que ça. Intitulé United at Home, ce concert virtuel aura donc lieu dans un endroit iconique le soir du 31 décembre à minuit (heure française), c'est-à-dire au moment du passage à la nouvelle année. Il sera également diffusé sur TF1 dès 1h20 du matin. Alors que ses fans attendaient depuis plusieurs semaines cette révélation, l'artiste mondialement connu a enfin divulgué l'information dans une vidéo exceptionnelle tournée dans la capitale française (voir ci-dessous). Quant aux bénéfices de ce set inédit, ils seront intégralement reversés à deux associations : les Restos du Cœur et l’UNICEF. Un joli geste de la part de David Guetta qui continue de s'engager en faveurs des plus démunis en cette période difficile.

