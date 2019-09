Le compositeur de Game of Thrones est fan de Billie Eilish

L'homme à l'origine de la mélodie du thème emblématique et du thème de Westworld a déclaré récemment à un média américain qu'il était attiré par la musique de Billie Eilish "parce que c'est tellement différent de ce que je traite habituellement". Pas vraiment avare de compliments, l'homme ajoute sur la jeune prodige qu'elle est "une artiste unique" et qu'elle prouve qu'"il n’est pas toujours nécessaire de disposer de centaines d'instruments et de personnes pour rendre le film intéressant ou épique". Une admiration que Ramin Djawadi partage avec ses filles puisque celles-ci chanteraient souvent Bad Guy, le tube emblématique de Billie Eilish, dans la voiture avec leurs parents.

Le compositeur de la célèbre série de HBO a également déclaré être un fan de Post Malone et de Metallica. Au sujet du premier, il a déclaré : "J'aime sa voix. C’est peut-être parce que l’anglais est ma langue seconde, mais je ne parle même pas des paroles en particulier. Je dois vraiment m'asseoir et me concentrer sur leurs sons. Mon oreille gravite beaucoup autour de la dissection de toute la production autour de la chanson, et particulièrement la voix."