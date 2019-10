Le code de la route va être enseigné au lycée !

Passer ses soirées et ses week-ends à se rendre à l'auto-école pour apprendre le code de la route ? Non merci ! Cette image pourrait d'ailleurs bien appartenir au passé puisque le gouvernement enchaîne les réformes concernant le permis de conduire en France. Réputé pour être l'un des plus chers (voire le plus) au monde, cet examen s'obtient après avoir réussi le fameux code de la route. Une étape pas si simple qui nécessite énormément de préparation et d'entrainement.

Afin de faciliter le passage du code de la route, il semblerait le Code pourrait s'apprendre directement et gratuitement dans les lycées. Une bonne nouvelle pour les principaux intéressés puisque ces derniers pourraient ainsi économiser de l'argent, faire gagner un temps fou et surtout permettre aux lycéens d'obtenir leur permis de conduire. Un atout qui peut s'avérer très utile lors de l'entrée dans la vie active et la recherche d'un emploi. Alors, vous êtes pour ou contre les cours de Code au lycée ?