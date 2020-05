Le coach sportif d'Adele répond aux critiques, Matt Bellamy (Muse) en solo... les news musique de la semaine !

Quelles sont les news musicales qu'il ne fallait surtout pas manquer cette semaine ? Entre le retour de Katy Perry dans les charts, le morceau solo de Matt Bellamy ou encore la guitare de Kurt Cobain vendue aux enchères, il y a de quoi faire.

On commence ainsi avec Katy Perry : la chanteuse a enclenché la promotion de son cinquième opus, attendu pour le mois d'août prochain. Pour patienter, elle nous offre le très efficace Daisies.

Katy Perry de retour avec un nouveau morceau

De son côté, Matt Bellamy (leader charismatique de Muse) a -lui aussi- un nouveau morceau à offrir : après un énigmatique teasing sur les réseaux sociaux, l'artiste nous offre Tomorrow's Land, son premier titre solo.

On poursuit avec le coach sportif d'Adele qui cette semaine, a pris la parole : une récente photographie de la chanteuse (métamorphosée) a secoué la toile et c'est avec calme et diplomatie qu'il s''est exprimé.

Le coach d'Adele revient sur sa transformation physique

Sachez que Bohemian Rhapsody (biopic maintenant culte) n'aura pas de suite : Brian May a confié que l'idée a été évoquée mais, pas retenue... enfin, la guitare de Kurt Cobain (dans le MTV Unplugged) sera mise aux enchères.

