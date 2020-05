Le coach sportif d'Adele répond aux critiques

Métamorphosée. Adele s'est montrée sous un tout nouveau jour à la fin de l'année 2019 et il y a quelques jours, une nouvelle photo de la chanteuse (postée à l'occasion de son anniversaire) a fait son effet sur la toile. Pourquoi ? Tout simplement parce que la métamorphose est indéniable : certains s'en s'ont donnés à coeur joie, ne manquant pas de critiquer. Il n'en faudra pas plus pour que le coach sportif de la chanteuse ne prenne la parole : « Cela fait mal au coeur de lire tous ces commentaires négatifs et ces accusations grossophobes questionnant l'authenticité de son incroyable perte de poids », a t-il ainsi écrit sur Instagram. « a toujours suivi ses propres règles » et « n'a jamais prétendu être quelqu'un qu'elle n'était pas ».

« Quand Adele et moi avons commencé notre aventure ensemble, il n'a jamais été question d'être super maigre. Il était question d'être en bonne santé. Quand l'album "25" est sorti et que la tournée a été annoncée, nous devions nous préparer à un agenda épuisant de 13 mois. A cette époque, elle a commencé à s'entraîner et à avoir une meilleure alimentation. Elle a donc perdu un poids considérable et les gens l'ont remarqué. Sa transformation physique était dans tous les médias. L'attention que cela a généré a été incroyable », poursuit-il.

« Depuis qu'elle a déménagé à Los Angeles, il est connu qu'elle a traversé des moments difficiles » (Adele a divorcé de Simon Konecki, ndlr). « Il est naturel qu'avec ce changement vienne une nouvelle vision des choses et le désir d'être la meilleure version possible de soi-même. Elle a adopté des meilleures habitudes alimentaires, fait du fitness et "transpirer". Je ne pourrais pas être plus fière d'elle ». Que ceux qui pensent qu'Adele n'a voulu perdre du poids que pour mieux vendre (comme si elle en avait besoin...) se ravisent, il n'est absolument pas question de cela : « Cette métamorphose n'est pas pour les ventes d'albums, de la publicité ou pour être un top model. Elle le fait pour elle même et pour Angelo [son fils, ndlr]. J'espère que les gens apprécieront le dur travail qu'a fait Adele pour s'améliorer pour elle et sa famille », précise t-il.

Adele n'est pas la seule à avoir reçu des critiques sur son poids : Camila Cabello, Louane ou encore Pink, ont (elles aussi) été la cible de remarques.