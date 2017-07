Le Cinquième Élément : Le casting de Luc Besson se réunit vingt ans plus tard (VIDÉO)

Les fans du Cinquième Elément de Luc Besson vont être ravis ! Tourné en 1997, et ayant été nommé huit fois aux César et Oscars, Le Cinquième Elément continue de séduire des générations entières. Alors que ce dernier fête ses 20 ans, les acteurs Chris Tucker, Milla Jovovich et le producteur français Luc Besson gardent toujours de très bons souvenirs du tournage. Il faut dire que même si on a la liste des films à voir en 2017, certains films restent cultes malgré les années et ne prennent pas une ride. "C'est fou, j'ai l'impression que ça ne fait pas 20 ans du tout" affirme l'actrice Milla Jovovich

Pour les 20 ans du film, un screening a été organisé à Los Angeles, où se sont réunis les acteurs. "La dernière fois que j'ai vu le film c'était il y a quelques années et ma fille était obsédée. Elle ne savait pas que c'était moi. Une amie a été lui dire "Tu sais qui jouait Leeloo ? C'est ta mère !“ Elle a vraiment été surprise et plutôt choquée" confie l'actrice lors de l'évènement. Quant à Chris Tucker il affirme que les gens adorent le film malgré toutes ces années ! "Les gens viennent me voir tout le temps pour me dire "c'est mon film préféré parmi tous ceux que tu as fait.". Avec tous ces succès, Luc Besson voit encore plus loin et continue sur sa lancée avec une bande annonce de son nouveau film "Valerian" qui vient d'être dévoilée. On a hâte !