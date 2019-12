Le chiffres qui tombent à l'Euromillions, le secret d'un mariage qui dure... le top Insolite de la semaine !

Avis à tous ceux qui auraient manqué les news les plus WTF de la semaine ! On a listé tout ce qu'il ne fallait pas manquer !

Euromillions

On commence avec l'Euromillions ! Peut-être aimez-vous jouer toutes les semaines et peut-être avez-vous besoin d'un petit coup de chance... justement, on a les chiffres qui tombent le plus à l'Euromillions !

Si votre mariage coûte cher, vous avez plus de chances de divorcer !

Le secret d'un mariage qui dure !

Vous comptez vous marier, sachez que le budget pourrait bien jouer sur votre future ! Croyez-le ou non, plus votre mariage coûtera cher, plus vous aurez de chances de divorcer... ça fait rêver, hein ?

La générosité incarnée

Un anglais a reporté près de 125 millions de livres au loto. Il continue de travailler mais... ne fait plus payer ses clients ! De quoi croire en l'espèce humaine.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news WTF !