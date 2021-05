Le casting de la Casa De Papel célèbre la fin du tournage de la série (PHOTOS)

C'est terminé pour de bon ! Après de nombreuses spéculations de la part des fans de la Casa De Papel ces derniers mois, la cinquième saison avait définitivement été annoncée comme la dernière de la série. Un véritable crève-cœur pour les millions de spectateurs qui suivent assidûment les aventures de ces brigands depuis plusieurs années. Et il faut dire que les scénaristes ont su nous garder en haleine tout au long de leurs aventures extraordinaires. Alors que les dernières scènes viennent d'être tournées, plusieurs membres du célèbre casting viennent de publier des clichés très émouvants concernant la fin de cette leur histoire commune. Des publications qui ont récolté des centaines de milliers de likes et qui annoncent d'ores et déjà le succès de l'ultime partie de la série.

Parmi les personnages principaux qui ont souhaité s'exprimer publiquement sur la fin de la Casa De Papel, on retiendra une très belle photo de Úrsula Corberó (qui interprète Tokyo) aux côtés de Álvaro Morte (Le Professeur) ainsi que d'autres clichés où apparaissent quasiment l'intégralité des coéquipiers de la star. Des témoignages de ces dernières années qui s'accompagnent d'un texte extrêmement émouvant dans lequel la jeune femme exprime son amour pour ses collègues et amis. "La fin d’une époque. Putain, quel voyage. Mes amis vont beaucoup me manquer. Merci à tous pour tout l’amour et le soutien. J'espère que vous aurez la saison 5 que vous méritez. Ce que vous nous avez donné est génial. Jarana forever" écrit-elle avec émotion.

Álvaro Morte a, lui-aussi, souhaité rendre hommage à la série qui l'a rendu célèbre en postant un cliché de tout le casting vêtu des célèbres combinaisons. Enfin, c'est Miguel Herrán, qui joue le rôle de Rio, qui a posté il y a quelques temps un cliché auprès de celle dont il est amoureux à l'écran. Des souvenirs qui ont énormément secoué les fans de la Casa De Papel et qui marquent la fin de l'une des séries les plus populaires de Netflix.