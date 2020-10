Le Bureau des Légendes - Deep Game, l'escape Game à ne pas manquer à Paris !

Qui n'a pas rêvé de se glisser dans la peau d'un agent secret ? C'est maintenant possible avec l'Escape Game tout droit inspiré du Bureau des Légendes, série signée Canal Plus. Au programme, infiltration, décryptage... tout pour vous plonger dans l'univers des agents de la DGSE. Vous deviendrez "acteur d’un scénario intense et réaliste, validé par la DGSE et par les scénaristes du Bureau des Légendes, en prise avec les enjeux actuels de la sécurité nationale". Et ce n'est pas tout ! Le casting sera là pour vous guider.

Devenez Agent secret !

"Situé dans un lieu secret de 300m2 au coeur de Paris, le Deep Game est une aventure immersive de deux heures pour 3 à 6 joueurs qui associe l’univers unique de la série Le Bureau des Légendes avec le meilleur de l’escape game, du théâtre immersif et de l’action game", peut-on ainsi lire sur le site officiel. Pour réserver vos places, rien de plus simple : il suffit de se rendre juste ici.

