Les AirPods Studio, premier casque d'Apple, va bientôt sortir !

Que vous soyez un fan absolu -ou pas- de la célèbre marque à la pomme, il va être difficile d'échapper à la prochaine sortie du géant américain. Et pour cause. Alors que la crise sanitaire du COVID-19 a ralenti de nombreux secteurs de l'économie, Apple fait également parti des entreprises touchées. Un léger obstacle qui n'empêchera pas la compagnie de sortir son tout premier casque intitulé AirPods Studio. Un objet inédit dont la production aurait déjà débuté et qui devrait voir le jour cet été.

Les AirPods Studio

En effet, si l'on en croit les propos du site Digitimes, les AirPods Studio seraient actuellement entrés en production pour des premières livraisons à Apple dans les mois qui suivent. Pressentis pour remplacer les casques Beat, ces nouveaux objets seront les premiers à sortir sous le nom de la marque Apple. Parmi les technologies créées pour ce petit bijoux, on parle déjà de la réduction active du bruit, des détecteurs d'oreilles droite et gauche pour optimiser l'expérience utilisateur et d'une détection du port du casque afin de préserver l'autonomie de la batterie quand vous n'écoutez pas de musique. Quant au prix, il devrait osciller aux alentours de 350 dollars.