Le 26 juin, Fakear se produira depuis la terrasse de Laho pour défendre son nouvel album !

Le 26 juin prochain, Fakear se produira depuis la terrasse de Laho - le nouveau Rooftop d’exception parisien. L'idée ? Présenter son tout nouvel album ‘Everything Will Grow Again’. Celui qui vient tout juste d'annoncer des dates de tournée s'est taillé une place de choix sur la scène électro française et internationale avec une forte identité sonore, mêlant tout en élégance post-dubstep britannique et nuances orientales. Le secret de Fakear tient en un subtil alliage de textures qui prend tout son sens sur scène, quand l’électronique rejoint l’organique. Et la bonne nouvelle, c'est que le 26 juin prochain, il nous offrira tout son talent en live.

Le DJ jouera sur la terrasse du Laho (à 60 mètres de hauteur). Si le lieu n'ouvrira que le 3 juillet prochain, Fakear se l'appropriera le temps d"un concert - comme il l'a déjà fait au Pic du midi où à Malte avec Cercle. Notez que le concert sera retransmis à 20h30 sur Facebook. Pous plus d'informations, rendez-vous ICI !