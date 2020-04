Lay Your Head On Me ft. Marcus Mumford, découvrez le clip touchant du dernier Major Lazer  (VIDEO)

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Major Lazer dévoilait sa collaboration avec Marcus Mumford (Mumford & Sons), Lay Your Head on Me. Teinté de folk, le titre n'a pas tardé à conquérir le coeur des mélomanes. Il y a quelques jours, le groupe de DJ réitérait avec un version acoustique. Et vous connaissez l'adage, jamais deux sans trois : Major Lazer vient de dévoiler le clip (attendu) du morceau et c'est de loin la plus belle vidéo que vous verrez aujourd'hui :

Confinement oblige, Major Lazer a fait preuve d'imagination pour offrir un clip touchant et surtout, inspirant. Ainsi, ils ont fait appel à des créateurs, des artistes et des anonymes pour réaliser ce clip. L'unique consigne ? « soyez vous-même » ! Evidemment, l'appel n'est pas passé inaperçu : Ils ont reçu plus de 1,000 vidéos, sélectionné 208 d’entre elles de plus de 30 pays différents !

La grande majorité des artistes présents sur la vidéo ont d’ailleurs reversé leur cachet à des associations caritatives. "Quand on a commencé à travailler cette idée il y a un mois, le Covid-19 venait de commencer à se répandre dans le monde", explique le réalisateur. "Au cours de ces trois semaines, nous avons reçu des vidéos venant du monde entier. Nous avons reçu bien plus de réponse que l'on ne l'aurait imaginé et c'était génial de voir tant d'interprétations différentes de ce que nous avions demandé. C'était touchant de voir tous ces gens prendre le temps d'apprendre la danse ou la chanson en si peu de temps. La positivité et l'amour sincère sont quelque chose que je voulais partager avec cette vidéo".

"Amour sincère" et "positivité" sont probablement les deux seules et uniques choses dont le monde a besoin maintenant.