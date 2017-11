Lauv: Paris in the Rain, un superbe nouveau single dévoilé

Retenez bien le nom de Lauv car celui-ci s'annonce comme l'un des talents pop de demain à suivre de très près. L'américain a assure la première partie des concerts d'Ed Sheeran en Asie sur le Divide Tour, il s'est fait remarqué au printemps dernier avec le titre I Like Me Better. On retrouve l'artiste sur le dernier Dj Snake, l’irrésistible A Different Way. Il va également être difficile de résister à son très beau Paris in The Rain qu'ildévoilait ce vendredi et qui est accompagné d'un clip vidéo tout aussi beau. Portée par la voix ciselée de Lauv, la chanson devrait vous procurer quelques frissons !

Paris in the Rain est une chanson romantique où Lauv raconte sa vision d'une relation qui ressemblerait à un Paris fantasmé sous la pluie. L'artiste a révélé à Billboard que c'est le film de Woody Allen, Midnight in Paris, qui est par ailleurs l'un de ses film préférés qui a inspiré cette chanson à Lauv, un indécrottable romantique. L'américain sera sur la scène de la Maroquinerie le 19 avril prochain pour un concert dans le cadre de la tournée I Met You When I was 18, du nom du projet musical qu'il est en train de construire petit à petit et qui devrait donner naissance à un véritable album dans les mois à venir.