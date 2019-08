Lauv et Anne Marie sur la bande originale de 13 Reasons Why avec F*uck, I'm Lonely

On ne le dira jamais assez : une bande-originale est extrêmement importante dans l'équilibre d'une série. Et justement, 13 Reasons Why débarquera avec une 3ème saison sur Netflix d'ici quelques semaines. Pour la porter, Lauv et Anne Marie nous offrent un nouveau morceau, F*ck I'm Lonely.

Au-delà d'accompagner une série aussi puissante que 13 Reasons Why, Lauv tease son premier album (How I'm Feeling), dont la sortie est prévu pour l'hiver prochain. "Le titre, Fuck I am Lonely parle de lui même donc je dirais ceci : cheesburgers!. J'ai vu Anne-Marie sur scène et je l'ai rencontré pour la premiere fois quand nous avons partagé la scène de Wembley. Elle est complètement folle, mais d'une manière extrêmement cool. C'est une artiste de scène hors paire et son style est vraiment fou", confie l'artiste en évoquant sa partenaire. En attendant le retour de la série, on vous laisse découvrir le clip !

Et n'oubliez pas, 13 Reasons Why sera de retour le 23 août prochain sur Netflix.