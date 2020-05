LAUV dévoile le titre Love Like That (AUDIO)

Il y a quelques semaines, alors que le confinement n'était qu'une lointaine possibilité, Lauv nous avait rendu visite dans les studios de Virgin Radio à Paris. L'occasion pour le jeune américain de nous présenter son album How I'm Feeling, qu'il venait tout juste de terminer et dont il dévoilait le premier single : Modern Loneliness. Quelques semaines plus tard, alors que la crise sanitaire est passée par là, l'artiste de 25 ans nous dévoile Love Like That, une ballade romantique dans laquelle il se confie sur sa manière d'aimer. Un son intimiste qui ne figure pas dans l'opus du chanteur tellement ce dernier contenait déjà trop de sons (21 au total).

Et il faut dire que Lauv n'a pas peur de montrer ses sentiments. Bien au contraire. Comme il nous l'affirmait lors de son passage dans les studios, l'interprète de Tatoos Together ne s'était jamais autant confié sur un projet que sur son dernier opus. Après avoir essuyé une période psychologique difficile, le chanteur n'avait cessé de travailler sur la sortie de son nouvel album dont il admet être en charge de tout. Jamais à court d'imagination, il semblerait donc que Lauv soit déjà prêt à passer à l'étape suivante avec la sortie de nouveaux sons.