LAUV : Découvrez Without You, son nouvel EP (AUDIO)

Le 6 mars dernier, LAUV dévoilait How I'm Feeling, son deuxième album studio. Porté par des titres comme Modern Loneliness ou Mean It, l'opus révélait une facette peu connu de l'artiste dans laquelle il se dévoilait comme jamais. "C'est la première fois que je montre qui je suis. Je ne cache rien" expliquait-il au micro de Paul dans le Lab Virgin Radio lors de son passage à Paris. Quelques mois seulement après la sortie de ce projet, le jeune américain est déjà de retour avec un nouvel EP intitulé Without You. Quatre titre et un total de 10 minutes de son pour ce bourreau de travail qui aime être en charge des divers aspects liés à sa carrière. Attendu le 5 novembre prochain au Zénith de Paris, LAUV en profitera pour (enfin) interpréter les sons de son très réussi album How I'm Feeling et, pourquoi pas, quelques titres de Without You. La réponse dans quelques mois. En attendant, on vous laisse profiter de ce nouvel EP sur Virgin Radio.