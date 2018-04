LAUV : Chasing Fire, un nouveau single dévoilé

Il est connu pour ses collaborations avec Ed Sheeran ou DJ Snake, Lauv sort depuis ses propres singles et vous allez en entendre parler ! Après Getting Over You, Paris In The Rain, Lauv est de retour avec Chasing Fire ! Une chanson triste, il le dit lui-même, qui raconte une histoire douloureuse d’amour ! Pas d’album en prévision, en attendant il sort petit à petit une playlist Spotify composée de 13 titres et vous le retrouverez le 19 avril à la Maroquinerie à Paris !

Chasing Fire va vous faire pleurer, on l’espère car on est comme ça, mais pas que, le refrain est accrocheur, il rentre vite dans la tête et le tempo vous rappellera les derniers titres d’Ed Sheeran ! On a hâte d’écouter la suite des aventures de Lauv, et vous pouvez retrouver son passage dans la merveilleuse émission du Le Lab sur Virgin Radio !