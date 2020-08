Lauryn Hill en livestream pour Louis Vuitton (VIDEO)

En raison de la pandémie de coronavirus, le monde entier a dû se ré-inventer : alors que les concerts et les festivals se font de plus en plus en ligne, l'industrie de la mode se met -elle aussi- au live stream. Et justement, plus tôt ce mois-ci, Lauryn Hill a enregistré un concert pour présenter la collection Printemps-Eté Homme 2021 de Louis Vuitton.

Tournée dans le New Jersey et dirigée par la réalisatrice Naima Ramos-Chapman, la vidéo en noir et blanc était diffusée sur grand écran pendant le défilé. A l'occasion de ce défilé, l'artiste a repris six de ses morceaux - dont ‘Guarding The Gates‘, fraîchement sorti.