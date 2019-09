Lauren Daigle annonce une tournée pour 2020

Le 18 janvier 2020 marquera un tournant dans la carrière de Lauren Daigle ! Ce jour-là, la chanteuse chrétienne contemporaine présentera le premier concert australien de sa série de 44 shows à travers le monde. Après la sortie de son troisième album Look Up Child, l'artiste de 28 ans se lance dans un nouveau projet très prometteur qui devrait durer près de sept mois et se terminer dans sa ville natale à Lafayette en Louisiane.

"Cette année a changé ma vie" a déclaré Lauren Daigle récemment.

Il n’y a pas de meilleur sentiment que de pouvoir regarder de la scène et voir comment les gens sont connectés aux chansons de cet album. Nos spectacles ressemblent à une grande fête de la convivialité et je suis impatient de créer une nouvelle tournée pour 2020. Ce sera tellement amusant !" ajoute t-elle.

Un enthousiasme communicatif qui devrait attirer les foules sans problème. Couronnée de succès depuis ses débuts, la chanteuse américaine aux deux Grammys sera à Paris le 27 octobre prochain. Pour plus d'informations, cliquez ici.