Lance Priester : "Sur l'album, on retrouvera les deux styles de Satellite et Diamonds" (INTERVIEW)

Si son visage ne vous est pas inconnu, c'est probablement parce qu'il y a quelques semaines, vous avez regardé Audition Secrète, le programme signé M6 qui déniche de nouveaux talents. Lance Priester, jeune artiste autodidacte, fait partie de ceux qui, inévitablement, sont sortis du lot. Si sa reprise de Diamonds (signée Rihanna) nous donne des frissons à chaque fois, ce n'est rien à côté de Satellite, ce premier single fort prometteur dévoilé il y a quelques semaines. Et justement, lors de son passage dans le Lab Vigin Radio de Lionel, Lance Priester a pris quelques minutes pour s'asseoir et discuter avec nous. Au programme, l'histoire de ce fameux morceau.

Après son passage dans l'émission, c'est un véritable engouement qui s'est déclenché autour de Lance . Alors évidemment, de nombreuses choses ont changé : "Je suis plus occupé qu'avant !", s'exclame t-il. "Mais j'adore ça. Mes followers sur Insta ont pas mal grimpé mais ça, c'est cool. Mon clip vient de sortir aussi (celui de Satellite, ndlr), beaucoup de gens viennent me parler sur les réseaux alors forcément, c'est un changement".

Et ce clip justement reflète parfaitement l'esprit du morceau : "Je suis perdu", explique t-il. "J'arrive dans une ville et je cherche un peu ce qu'il y a, je suis curieux et je retrouve des ombres, différentes parties de moi". Et on ne pouvait pas trouver meilleure métaphore pour illustrer ce morceau. "C'est exactement ce que j'ai fait en allant à Londres", poursuit-il. "J'étais seul, sans mes parents, j'avais beaucoup plus de liberté, et quand j'habitais à Londres, sans aucun membre de ma famille, j'ai découvert qui j'étais vraiment".

Si un tel changement pourrait être violent pour n'importe quel jeune qui quitte le cocon familial, Lance Priester n'a pas eu peur (au contraire) ! "Au début, tout était nouveau et super excitant. Et puis, au bout d'un moment, je me suis senti très seul (la première année) mais je me suis habitué au style de vie, à la vitesse, au rythme... j'ai fini par m'y faire". Et puisque cette expérience lui a inspiré son premier single, on en déduit qu'il en garde un excellent souvenir.

Et en parlant d'expérience, qu'en est-il de son premier album ? "Je travaille dessus", confie t-il. "On a deux titres finis". Notez que Lance Priester écrit tous ses morceaux : "J'écris tout le temps. On avance pas à pas ! J'écris toutes mes chansons. Le single Satellite, je l'ai co-écrit en studio. Sur cet album, on retrouvera deux styles (imposés pas Diamonds et Satellite, ndlr). Satellite est assez dansant mais j'aime aussi prendre mon temps sur la musique pour mieux faire passer l'émotion."

Patience, vous retrouverez bientôt toute l'émotion de Lance Priester sur son premier album !

Avant de le quitter, on a demandé à Lance Priester de nous citer quelques titres - de quoi concocter une petite playlist :

Chanson qui lui porterait plus chance - Song of a Preacher Man - Dusty Springfield

Chanson obligatoire en karaoké - Another Love - Tom Odell

Chanson pour prolonger l'été - Ariana Grande - Jason's Song

La bande originale de sa vie :Song of a Preacher Man - Dusty Springfield ("C'est une blague parce que Preacher veut dire prêtre... comme mon nom Priester au Pays Bas !")

Et en attendant de pouvoir écouter son premier album, on vous invite à écouter en boucle Satellite et Diamonds !