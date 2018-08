Lance Priester : Satellite, le premier single de la révélation d'Audition Secrète ! 

Hier, on vous parlait de Sofiane Ledhem et de son titre Comme Un Signe. Aujourd'hui, on se penche sur Lance Priester -certes avec un peu de retard mais toutefois. A seulement vint et ans, ce jeune hollandais se démarque des autres notamment grâce à son charisme si singulier. Bien loin du son R&B de son camarade Sofiane, Satellite est une pépite electro-pop, franco-anglaise, fraîche et entêtante. Pour ceux qui doutait de l'efficacité d'Audition Secrète à produire des talents, eh bien, soyez démenti. Une semaine après sa sortie, Satellite compte déjà pas moins de 480 851 vues sur Youtube et s'est placé 34e du top iTunes. Plutôt pas mal !

Le titre est un titre à plusieurs mains. En effet, on doit cette petite bombe entre autres à Ohmo (Julien Doré), le duo électro Kimotion et à Lance lui-même. Après tout, on travaille souvent mieux en équipe ! Lance Priester aurait pu comme beaucoup d'autres gagnants de télé-crochets passer inaperçu mais fort de sa voix claire et puissante, on doute qu'il tombe aux oubliettes. Alors que Sofiane Ledhem sortira prochainement un EP, on attend avec impatience de Priester, l'annonce d'un premier album.

Le clip est à découvrir ci-dessous ! Enjoy, les amis. Et le mode repeat n'est pas interdit...