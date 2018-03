Lana Del Rey VS Radiohead , le procès terminé ?

C’était l’affaire du siècle. On n’avait pas vu pareille discorde depuis la sombre histoire des petits pains au chocolat, ou chocolatine, volés à la cantine de l’école de Saint-Brieuc située 4 rue du Parc. Mais c’est officiel, Lana Del Rey l’a dit, elle peut de nouveau chanter son titre « Get Free », car le procès l’opposant à Radiohead serait terminé ! Petit rappel des faits, la chanteuse avait été accusée de plagiat par les méchants de Radiohead pour son titre « Get Free », se rapprochant trop de « Creep » selon eux ! Même s’ils avaient démenti cette info, du moins le procès car Radiohead demandait 100% des royalties de la chanteuse, Lana Del Rey. Le 25 mars au Brésil au Lollapalooza de Sao Paulo, Lana l’a annoncé, le procès est terminé, elle peut chanter « Get Free » quand elle veut ! Je suis rassuré, tu es rassuré, vous êtes rassurés, vive Lana Del Rey !