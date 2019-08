Lana Del Rey : Voici le teaser du premier clip de son futur album (VIDEO)

Après des mois et des mois de suspens, de fausses joies, d'annonces avortées et de teasers en veux-tu en voilà, il semblerait que cette fois-ci soit la bonne ! Annoncé pour le 30 août prochain, Norman Fucking Rockwell sortira enfin dans les bacs pour le plus grand bonheur des fans. Et si Lana Del Rey sait comment se faire désirer, elle a également appris l'art de la promotion en délivrant au cours de ces derniers mois quelques titres inédits tel que Doin' Time. Une manière de calmer l'ardeur de ses fervents admirateurs mais aussi de justifier le retard de son opus, que l'on attendait pour le début de cette année. Toutefois, maintenant que la machine semble lancée, l'interprète de Video Games ne s'arrête plus...

La preuve avec cette publication sur son compte Instagram (où elle est suivie par plus de 13 millions de followers) qui se présente comme les premières images du clip de F*ck It I Love You et The Greatest. Prévue pour le 22 août prochain, la vidéo s'annonce déjà comme un succès sur la toile. On voit la jeune artiste en balade sur un bateau, entourée de porte-containers mais aussi dans un bar, où elle fait aussi bien le service que le chant ou le tir aux fléchettes. Une ambiance assez morose dans des tons sombres et avec peu de lumière. Reste à voir le clip en entier d'ici quelques jours.