Lana Del Rey vient de tourner deux clips pour ses nouveaux titres (PHOTOS)

Virgin Radio vous l'e confiait il y a quelques jours, Lana del Rey sortira son nouvel album en août. Et pour cet opus intitulé Norman Fucking Rockwell, la chanteuse américaine n'y va pas avec le dos de la cuillère. Déjà annoncé maintes et maintes fois depuis 2018, c'est avec le titre Doin' Time que cette dernière avait réussi a attiser à nouveau le désir des gens. Cette fois, c'est directement depuis son compte Instagram qu'elle partage les différentes étapes de la conception de son futur opus. Pour preuve, l'interprète de Video Games a publié il y a quelques jours, deux photos d'elle et d'un acteur.

Et à en croire la légende de la star sous ces deux clichés pixelisés, c'est dans le cadre d'un double tournage qu'elle aurait saisi ces instants. "I think you’re gonna love the new double video I did with Rich Lee for two songs off the new record – fuck it I love you! And the greatest" (

Je pense que vous allez adorer la nouvelle double vidéo que j’ai faite avec Rich Lee pour deux chansons tirées du nouvel album : fuck it I love you! et the greatest). En maillot de rose fuchsia aux côtés d'un athlète gonflé à bloc, Lana del Rey sait comment attiser la curiosité de ses fans. Reste à savoir si les titres seront aussi forts que l'image...