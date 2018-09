Lana Del Rey : Venice Bitch, le nouveau single teasé en attendant l'album

Accrochez-vous, Lana Del Rey nous prépare un album parfait - non, on n'emploie pas ce mot à la légère. La chanteuse américaine nous a toujours habitués à des albums travaillés, au son vintage. Visiblement, elle est prête à réitérer. On sait que ce prochain opus est préparé avec jack antonoff (qui a notamment collaboré avec Lorde et taylor Swift) mais ce que l'on ne sait pas, c'est sa date de sortie. Il faudra donc patienter. Et pour que l'attente paraisse moins longue, Lana Del Rey a pensé à tout : après avoir dévoilé Mariners Apartment Complex il y a quelques jours, la voila qui tease Venice Bitch.

Dans cette courte vidéo postée sur Instagram, on retrouve donc Lana Del Rey. Au téléphone, la chanteuse prétend tirer en plein dans la caméra. Pour avoir le titre en intégralité, il ne faudra pas attendre bien longtemps : il sera dévoilé dès aujourd'hui dans le Zane Lowe’s Beats 1 (sur Apple Music). Patience, donc !