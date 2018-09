Lana Del Rey : Venice Bitch, la vidéo de dix minutes qui tease son nouvel album

De l'album à venir de Lana Del Rey, on ne savait pas grand chose. Il y a quelques jours à peine, la chanteuse américaine a dévoilé un nouveau single, Mariners Apartment Complex. Et ça, c'était juste avant d'annoncer qu'un autre titre (Venice Bitch) suivrait. Et justement, après un court teasing dévoilé hier, Lana Del Rey a finalement dévoilé la vidéo du morceau tant attendu : elle dure pas moins de 10 minutes et surtout, elle continue de préparer la sortie de Norman Fucking Rockwell.

Dévoilée en exclusivité sur Apple Music, la vidéo cumule déjà plus de 900 000 vues sur Youtube. En ce qui concerne le titre, Lana Del Rey s'est confiée à Zane Lowe : "Je l'ai fait écouter à mes managers et je me suis dit 'Ouais, je pense que c'est le single que je veux sortir'. Ils ont répondu 'mais, il dure 10 minutes. Tu plaisantes ? Ca s'appelle Venice Bitch'. Genre, pourquoi est-ce que tu nous fais ça ? Tu ne peux pas faire une chanson pop de trois minutes ?". J'ai répondu : "Eh bien, à la fin de l'été, il y a des gens qui ont simplement envie de conduire en écoutant de la guitare électrique". Et elle n'avait pas tort : ce single, aussi long soit-il, est parfait pour faire la transition entre été et rentrée. Lana Del Rey signe un morceau qui clôt l'été aussi bien qu'il a commencé.