Lana Del Rey va réaliser son prochain clip comme personne n'aime ses idées

Quand personne n'approuve vos idées, il vaut mieux parfois être servi par soi-même pour faire ce qu'il vous plait ! C'est exactement ce que Lana Del Rey s'apprête à faire avec son prochain clip. Après avoir dévoilé la vidéo envoûtante de "White Mustang", la chanteuse américaine prévoit de tourner celle du titre "Cherry" qu'on retrouve sur son dernier album Lust For Life sorti plus tôt en 2017. Sur le tapis rouge des MTV EMA 2017, elle expliquait : "J'ai partagé toutes les idées que j'avais avec plusieurs réalisateurs et personne ne les a aimées donc je pense que je vais me débrouiller toute seule." Quelques secondes plus tard, Lana avoue qu'elle tournera sans doute le clip de "Cherry" avec l'aide de sa soeur Chuck, qui est artiste également.

Le prochain clip de Lana Del Rey, une histoire de famille donc ! Et la pop star a bien raison de concrétiser ses idées elle-même si aucun réalisateur n'a souhaité le faire. Il sera intéressant de voir le résultat ! Dans la même interview, Lana Del Rey explique qu'elle avait un concept abstrait, autour du thème nucléaire, pour le morceau "Change" qu'on retrouve aussi sur le disque. On espère que d'autres clips de l'ère Lust For Life sont au programme, notamment pour nos deux titres favoris : "God Bless America - And All The Beautiful Women In It" et "When The World Was At War We Kept Dancing". En attendant, croisons les doigts pour que sa tournée LA to the Moon passe en France dans les prochains mois.