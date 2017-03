Si on en croit son planning des mois à venir, le cinquième album studio de Lana Del Rey devrait sortir avant l’été. En effet, la chanteuse américaine a été annoncée à l’affiche de plusieurs festivals cet été, dont le Lollapalooza 2017 à Paris aux côtés de Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons et The Weeknd. En parlant de The Weeknd justement, le dernier tweet posté par Lana laisse explicitement penser qu’une nouvelle collaboration se profile entre les deux artistes, certainement sur le prochain album à venir de l’interprète de Video Games dont on a pu déjà découvrir le premier extrait tout en beauté Love. Elle a mis le feu aux poudres en postant simplement les lettres XO sur Twitter, soit le nom du label de The Weeknd.

X????O — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 26 mars 2017

Rappelons que le duo a déjà travaillé ensemble sur le titre Prisonner de l’album Beauty Behind The Madness de The Weeknd sorti en 2016 puis sur Stargirl Interlude extrait du dernier Starboy publié l’année dernière. La participation d’Abel Tesfaye sur l’opus à paraître de Lana Del Rey serait donc une façon de lui rendre la pareille, et de mettre en boite un nouveau tube en puissance bien sûr. Concernant son prochain album, Lana Del Rey avait récemment fait quelques révélations dessus et sur une collaboration à venir. Parlait-elle de celle-ci avec celui qui a permis à Daft Punk d’obtenir son premier n°1 sur les charts US ?