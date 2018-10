Lana Del Rey : un an de prison pour son harceleur ! 

Arrêté en février dernier, Micheal Shawn Hunt a été condamné à un an de prison pour avoir harcelé la chanteuse Lana Del Rey. Récemment s'est tenu son procès. Durant ce dernier, les post facebook de l'homme ont été lu et ont mis en avant son obsession pour Lana Del Rey. Acharné, l'homme âgé de quarante trois ans n'a pas hésité à la suivre à tous ces concerts, armé d'un couteau. De quoi faire flipper n'importe qui ! Après son arrestation à Orlando, Lana Del Rey s'était adressée à son public d'Atlanta afin de partager son soulagement.

"Je me sens un peu émotionnelle après ce qui s'est produit mais je voulais être avec vous, ce soir. Et en fait, je me sentais très bien et je suis devenue, je ne sais pas, un peu plus nerveuse quand je suis montée sur scène... Je veux juste dire que je suis super heureuse d'être avec vous, les gars et si je suis un peu soulagée, soyez le avec moi. Je veux dire, apporter des armes, c'est un autre level." confie-t-elle à son public.

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse est obligée de porter plainte pour harcèlement. En effet, elle avait déjà vécu l'expérience en 2016. Le harceleur en question avait écopé de trois mois de prison pour s'être introduit par effraction dans sa maison. La même année, elle obtenait une ordonnance restrictive, cette fois-ci contre un fan russe qui l'avait menacée en public. Eh bien, quelle vie trépidante pour l'interprète de Video Game... On sait maintenant que Hunt ne sera plus dans le paysage de la chanteuse pour au moins un an et c'est tant mieux.

Lana Del Rey sortira son huitième album Norman Fucking Rockwell courant 2019 et en attendant la sortie de ce dernier, à déjà partagé deux singles : Mariners Apartment Complex et Venice Bitch.