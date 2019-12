Lana Del Rey : Trois chansons en un clip (dont Norman Fucking Rockwell)

Considéré comme l'un des albums les plus réussis de 2019, Norman Fucking Rockwell est, aujourd'hui, au coeur de toutes les attentions : pour porter l'opus, son interprète vient tout juste de publier un long clip qui regroupe pas moins de trois titres (Bartender, le titre éponyme mais aussi Happiness is a butterfly). Réalisée par Lana Del Rey en personne, la vidéo ne pouvait mieux coller à son imagine vintage et poétique : la chanteuse nous offre ici un clip esthétique, réalisé de façon totalement artisanale. Bref, du grand Del Rey.

Celle qui sera à l'affiche de We Love Green en 2020 n'a d'ailleurs pas fini de surprendre son public : tenez-vous bien, on attend le 4 janvier un album (intitulé Spoken Words) que les fans pourront s'offrir pour un dollar ("la moitié des bénéfices ira aux organisations pour les Indiens d'Amérique", explique France TV Info).

"En faisant un travail de reconnexion avec ma propre lignée j'ai été encouragée à me connecter avec la descendance de ce pays. C'est le sujet de l'album sur lequel je travaille, je voulais juste rendre hommage à un pays que j'aime tant, en faisant ma propre réparation", a confié la chanteuse concernant ce projet. On a hâte. En attendant, on regarde le clip en boucle.