Lana Del Rey travaille sur de nouveaux sons pendant sa quarantaine (PHOTO)

Lana Del Rey ne laisse pas la quarantaine venir à bout de sa créativité. Bien au contraire. L'icône américaine le prouve d'ailleurs sur son compte Instagram où elle a partagé quelques photos d'art ainsi que les titres de deux nouvelles chansons (des ébauches du moins) sur lesquelles elle travaille. D'après les mémos vocaux de l'auteur-compositeur-interprète, ces sons s'intituleront If This Is The End... I Want A Boyfriend et Grenadine Quarantaine.

Alors que la chanteuse avait dû renoncer à sa tournée européenne il y a quelques semaines en raison d'un problème de voix, cette dernière ne semble pas à court d'imagination. Bloquée chez elle à cause des restrictions sanitaires liées à la propagation du Coronavirus, Lana Del Rey en a donc profiter pour plancher sur de nouveaux morceaux. Et si l'interprète de Video Games ne nous partage, pour le moment, aucun extrait de son travail, elle continue de montrer à ses fans qu'elle n'est pas inactive chez elle. Et ça c'est déjà beaucoup !