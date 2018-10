Lana Del Rey : Sylvia Plath, un nouveau morceau teasé par la chanteuse

Patience, il arrive. Lana Del Rey continue de teaser Norman Fucking Rockwell, son prochain album Ô combien attendu. Il y a quelques semaines, la chanteuse américaine nous a déjà offert deux morceaux : Mariners Apartment Complex et Venice Bitch - tous deux promettant un album réussi. Encore une fois, Lana Del Rey a choisi Instagram pour attiser ses fans : dans une vidéo, on la retrouve au sol, en plein lip-sync.

"SYLVIA PATH FROM NORMAN FUCKING ROCKWELL", a t-elle légendé. En ce qui concerne ce nouvel album, on sait déjà que Lana Del Rey a travaillé avec Jack Antonoff. Mais il y a quelques jours, elle a teasé une collaboration avec Machine Gun Kelly (toujours sur Instagram) : l'on y entend l'artiste rapper sur un titre. Quand l'album sortira t-il ? On ne le sait pas encore. Mais vite, on espère !