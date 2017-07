Encore une fois, l'envoûtement est total... Si Virgin Radio dressait un peu plus tôt sa liste des tubes de l'été 2017, on aurait peut-être dû attendre le retour de Lana Del Rey. Pourquoi ça ? La prêtresse de la pop alternative vient de dévoiler - comme elle l'avait promis à ses fans - deux titres inédits de son album Lust For Life à paraître le 21 juillet prochain. Et ce n'est pas tout ! En plus du nouveau single "Summer Bummer" et "Groupie Love", Lana Del Rey en a profité pour partager la tracklist complète de son nouvel album - écrite par ses propres soins - composée donc de 16 pistes au total. On découvre tout ça dès maintenant !

Une publication partagée par Lana Del Rey (@lanadelrey) le 12 Juil. 2017 à 11h24 PDT

Qu'est-ce qu'on en pense ? Le surprenant "Summer Bummer" renoue avec les amours cachés de Lana Del Rey, à savoir le hip-hop qui prend ici des airs de trap music. La chanteuse américaine s'est même offert le luxe d'inviter son ami de toujours A$AP Rocky (on se souvient tous de leur duo à l'écran dans "National Anthem") et Playboi Carti. Beaucoup plus mélancolique et teinté de nostalgie, "Groupie Love" - qui bénéficie encore de la présence d'A$AP - devrait ravir tous les fans de l'album Ultraviolence dont on fait partie. On a hâte de pouvoir entendre le reste de Lust For Life, notamment les collaborations avec Stevie Nicks (!!!) de Fleetwood Mac et Sean Ono Lennon. En attendant, on se remate son superbe clip "Love" parmi les meilleurs clips du premier semestre 2017.