Lana Del Rey : Son nouvel opus débarque en juillet prochain !

Lana Del Rey va t-elle réellement sortir un nouvel album en juillet prochain ? C'est en tout cas ce qu'a confirmé la chanteuse sur ses réseaux sociaux il y a quelques heures (voir ci-dessous). Il y a trois ans, en 2019, la star dévoilait Norman Fucking Rockwell, son sixième album studio ! Depuis, si elle n'a pas chômé -elle s'est notamment illustrée aux côtés de Miley Cyrus et Ariana Grande pour Charlie’s Angels ou avec son premier recueil de poésies intitulé Violets Bent Bakcwards Over The Grass- elle avait quelque peu laissé de côté sa carrière musicale. Un léger contre-temps qui a pris fin il y a quelques semaines avec la sortie de son nouvel opus : Chemtrails Over the Country Club. Bref, un retour sur le devant de la scène qui devrait continuer de s'illustrer avec la sortie, le 4 juillet prochain, de Blue Banisters. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'interprète de Video Games ne perd pas de temps...

Attention tout de même à ce genre d'annonce qui a plusieurs fois joué des tours aux nombreux fans de Lana Del Rey. En effet, cette dernière avait, à plusieurs reprises, annoncé la sortie imminente de projets qui n'ont finalement vu le jour que des mois plus tard. Dernier exemple en date ? Son album Chemtrails Over the Country Club qui devait sortir plus d'un an avant la date finale. Pas d'affolement donc du côté de sa communauté qui préfère rester sur ses gardes quant à ce type de déclaration !