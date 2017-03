Lana Del Rey : Son nouvel album "Lust For Life" annoncé dans un mystérieux trailer

Lana Del Rey, qui a fait des révélations et parle d'une collaboration à venir a annoncé officiellement l'arrivée prochaine de son nouvel album "Lust For Life" dans un tweet ! Pour nous faire patienter (ou encore plus saliver), la chanteuse dévoile dans le même temps une bande annonce mystérieuse en noir et blanc. On y voit Lana Del Rey interpréter un personnage habitant le célèbre panneau Hollywood de Los Angeles rappelant quelques éléments vintage et spatiaux de son clip "Love". Avec quelques pouvoirs magiques en plus...

My new record - Lust For Life - is coming soon pic.twitter.com/cm6QV0gjkX — Lana Del Rey (@LanaDelRey) March 29, 2017

Si la date officielle de sortie de l'album "Lust For Life" n'a pas encore été dévoilée, Lana Del Rey a fait parler d'elle par l'enregistrement des droits d'une nouvelle chanson appelée - tiens, tiens - "Lust For Life". Une chanson qui fait figurer The Weeknd parmi les auteurs... Il y a surement une collaboration The Weeknd-Lana Del Rey dans l'air ! Autant dire qu'on attend de nouvelles infos sur le nouvel album de Lana Del Rey avec impatience.