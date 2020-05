Lana Del Rey s'exprime après son post controversé sur Instagram

Elle est l'une des artistes les plus singulières de la sphère pop mais aussi, l'une des plus talentueuses. Récemment, celle qui a signé Norman Fucking Rockwell s'est emparée de Twitter pour mieux répondre à tous ceux qui lui reprochaient de "glorifier les relations abusives" : Lana Del Rey y citait des artistes féminines telles que Beyoncé, Camila Cabello ou encore Cardi B avant d'ajouter qu'elles avaient été "numéro un avec des chansons sexy, ne portant pas de vêtements.., etc'.

"Puis-je continuer à chanter sur le fait de se sentir belle en étant amoureuse, même la relation n'est pas parfaite ou alors de danser pour de l'argent ou n'importe quoi d'autres - sans être crucifiée ou être accusée de glorifier l'abus ???", demande t-elle ainsi. Devant les nombreuses réactions, Lana Del Rey a ajouté : "Pour être claire parce que je saaaaaaais que vous aimez retourner les choses, j'adore ces chanteuses. C'est pourquoi je les ai mentionnées et j'aimerais d'ailleurs aussi pouvoir m'exprimer sans recevoir un jugement hystérique".

Lana Del Rey réagit

Lana Del Rey insiste, expliquant que les chanteuses mentionnées "sont ses favorites" : "Mais s'il vous faut vraiment un os à ronger", ajoute t-elle, "ne vous gênez pas".

A la fin de ce post Ô combien controversé, Lana del Rey a annoncé que son prochain album sera publié le 5 septembre prochain. Et ça, c'est une excellente nouvelle.