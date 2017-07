C'est le coup de gueule de la journée ! Vous connaissiez déjà tous la date de sortie du nouvel album de Lana Del Rey et pourtant... Il faut croire que certains n'ont pas eu le mémo. Prévu officiellement pour ce vendredi 21 juillet, Lust For Life a malheureusement fuité sur la toile un peu plus tôt aujourd'hui. Et cela n'a pas du tout plu à la chanteuse... Ça peut se comprendre : après des mois passés en studio à composer et enregistrer de nouvelles chansons, Lana Del Rey voit son travail bafoué à cause de hackers et forcément elle a tenu à faire part de son mécontentement auprès de ses fans. Découvrez la réaction de la pop star, ça vaut le détour !

Dans une série de réponses à des tweets de "fans", Lana Del Rey s'est révoltée face à ce leak qui tombe vraiment mal, deux jours avant la sortie officielle de Lust For Life. La chanteuse mystérieuse n'a pas hésité à traiter de "Bande de petits c**nards" tous ceux qui auront l'audace d'écouter son disque avant vendredi. Tout de suite, ça calme ! Un fan a tenté de rassurer son idole en lui affirmant que le lien avait été supprimé, ce à quoi Lana Del Rey a répondu : "Y'a plutôt intérêt". Elle ne rit pas avec ce genre de choses et on peut la comprendre ! Dans tous les cas, Virgin Radio a hâte d'écouter les 16 pistes de Lust For Life, disponible dès le 21 juillet 2017.