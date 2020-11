Lana Del Rey répond aux fans qui l'accusent de voter pour Trump : "Allez vous faire fou*** !"

Les élections américaines battent actuellement leur plein aux États-Unis ! Si les célébrités sont nombreuses a avoir appelé à voter pour Joe Biden, le candidat démocrate, certains ont bravé les critiques pour soutenir Donald Trump, le président actuel. Une prise de position qui passe rarement inaperçue auprès des internautes qui n'hésitent pas à signifier leur déception sur les réseaux sociaux. Une mésaventure qui vient tout juste d'arriver à Lana Del Rey. Seul problème ? Cette dernière n'aurait absolument pas soutenu le milliardaire de manière publique. D'où sa réaction surprenante lorsqu'elle a été critiquée par l'un de ses fans pour ses "soi-disant" choix politiques.

"Je sais qu'Elizabeth a voté pour Trump. J'aimerais pouvoir consulter son bulletin de vote. Quelque chose ne me convient pas." a publié une fan de la chanteuse sur Twitter. Des propos vus par la chanteuse qui s'est empressée de répondre "Va te faire foutre". Le message ne pouvait pas être plus clair. Choquée par la réponse de son idole, la jeune femme lui a aussitôt précisé qu'elle avait un tatouage d'elle sur le bras. Mais qu'importe, pour l'interprète de Video Games, le mal est fait.

Il faut dire que la chanteuse s'était notamment exprimée sur le sujet lors du soutien de Kanye West à Trump en disant que la décision du rappeur était "une grosse perte". Une mauvaise expérience pour Lana Del Rey qui avait également annoncé il y a quelques jours qu'elle reportait la sortie de son album, Chemtrails Over The Country Club, à l'été prochain. On le saura désormais, il ne faut pas trop taquiner de près la star américaine !