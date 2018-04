Lana Del Rey renversée par un fan en plein concert

Lana Del Rey poursuit sa tournée, profitant de son temps libre pour faire un peu de karaoké. Récemment, elle était d'ailleurs de passage à Anvers. Sauf que le concert ne s'est pas passé comme prévu : un fan est passé par dessus la barrière de sécurité pour mieux atterir sur scène et c'est là que la chanteuse a été renversée. Le concert de Lana Del Rey a été donné le 17 avril dernier.

Lana Del Rey renversée sur scène en plein concert

Un spectateur présent sur les lieux a expliqué à l'Evening Standard que l'homme en question avait passé la barrière et qu'il avait tenté d'enlacer Lana Del Rey. "Lana est tombée mais plus par surprise que par peur. la sécurité a été très très réactive - ce n'était qu'une question de seconde", a t-il jouté. Sur Twitter un peu plus tard, Lana Del Rey postera : "Un grand merci ! Je connais le jiu jitsu et mes talons ont des lames cachées". Tout est bien qui fini bien, donc. L'homme ne semblait pas aussi dangereux que celui arrêté il y a quelques semaines mais force est de constater que c'est toujours impressionnant.