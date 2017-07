Ça fait désormais plus d'une semaine que Lana Del Rey a sorti Lust For Life, un disque fascinant qui signe un retour triomphal pour la chanteuse américaine. Si les singles "Love" et "Lust For Life" n'ont malheureusement pas fait d'étincelles dans les charts, en revanche l'album devrait lui se classer à la première place du prestigieux Billboard 200 la semaine prochaine. Et pourtant, la concurrence était rude ! En même temps qu'elle, les rappeurs Meek Mill et Tyler, The Creator ont décidé de sortir leur nouvel album, de plus JAY-Z et Kendrick Lamar connaissent toujours un succès dingue avec leurs projets respectifs. La preuve que Lana Del Rey sera numéro un ?

Depuis sa sortie, Lust For Life est resté numéro un pendant sept jours consécutifs dans le classement Worldwide iTunes Album. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement que le quatrième opus de Lana Del Rey est le disque le plus vendu ces derniers jours à travers le monde, un bel exploit qui devrait la conduire logiquement à la 1ère place du Billboard 200 aux Etats-Unis. D'après les premières estimations, Lust For Life devrait arriver numéro un avec 109 000 unités écoulées (dont 82 000 de ventes pures, sans compter le streaming). Tyler, The Creator devrait lui être 2 ème avec Flower Boy et Meek Mill 3 ème avec Wins & Losses. Pour rappel : Ultraviolence s'est classé premier lors de sa sortie, tandis que Born To Die et Honeymoon ont "seulement" atteint la deuxième place. Souhaitons bonne chance à Lana Del Rey et en attendant, revoyez la théorie de ses pochettes d'albums confirmée !