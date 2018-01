Lana Del Rey rejoint BORNS sur God Save Our Young Blood

Depuis la sortie de son dernier album, Lana Del Rey a joué la carte de la discrétion. Evidemment, on se souvient du concert donné lors de l'édition française du Lollapalooza l'an dernier (qui d'ailleurs s'est naturellement hissé dans notre classement des meilleurs concerts de 2017). Mais depuis ça, reconnaissons que Lana Del Rey a quelque peu déserté le paysage musical... pour mieux revenir. Et c'est avec BORNS qu'on la retrouve. Pour rappel, on doit à BORNS des morceaux comme Electric Love ou Sweet Dreams. Cette fois, il revient donc avec God Save Our Young Blood - et il s'est offert l'une des plus grandes chanteuses américaines.

"Au début, quand je travaillais sur l'album, j'écoutais les Beach Boys, j'étais fasciné par la façon qu'avait Brian Wilson de jouer", explique t-il en revenant sur le processus de création. En ce qui concerne sa collaboration avec Lana Del Rey, il avoue que leur première rencontre fut "virtuelle". "Je pense qu'elle écrit incroyablement bien. Sa voix, c'est la voix de Lana et quand vous l'entendez sortir des enceintes, c'est génial". Et ça, difficile de le nier. Parce qu'un morceau vaut mieux qu'un long discours, on vous laisse découvrir ce titre qui, nous en sommes sûrs, devrait s'inscrire parmi les meilleurs de ce début d'année.