Lana Del Rey : Regardez sa reprise exceptionnelle d'Ariana Grande (VIDEO)

Il aura fallu patienter des mois et subir l'affront de plusieurs reports pour enfin pouvoir apprécier le nouvel album de Lana Del Rey. Disponible depuis quelques jours, Norman Fucking Rockwell ne cesse de faire parler de lui. Et Lana n'y est pas pour rien dans tout ça ! Invitée sur le plateau du Live Lounge sur la BBC Radio, l'interprète de Video Games s'est laissée aller à une sublime reprise d'Ariana Grande. Une interprétation assez originale à laquelle on aurait pas forcément pensée mais qui sonne finalement parfaitement bien dans nos oreilles. On vous laisse écouter ce joli moment.

Just stunning. ✨????Please can we start every week with @LanaDelRey covering @ArianaGrande in the Live Lounge? ???? #R1LiveLoungeMonth pic.twitter.com/iTIxxzcvmF — BBC Radio 1 (@BBCR1) September 9, 2019

Aussitôt publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo de cette cover du titre Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored, a été vue par Ariana Grande en personne. Enchantée par cette reprise très originale effectuée par son acolyte, la jeune chanteuse américaine lui a aussitôt envoyé un joli message : "Oh mon dieu, Lana del Rey je t'aime tellement tellement tellement". Pour celles et ceux qui souhaiteraient entendre l'intégralité de la prestation, cliquez ici et ce sera à partir de 2:08:00.