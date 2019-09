Lana Del Rey : Regardez le clip de Doin' Time

Vendredi 30 août, c'était la sortie officielle (et très attendue) de l'album de Lana Del Rey. Pour célébrer comme il se doit ce fameux Norman Fucking Rockwell, la chanteuse a également dévoilé, un jour avant, le clip de Doin' Time, l'un des titres phares de l'album. Une vidéo qui sort, une fois de plus, tout droit de l'imagination débordante de l'interprète de Video Games. On la voit en géante dans un Los Angeles riquiqui puis sortir directement de l'écran d'un ancien cinéma avant de littéralement mettre le bordel.

Prémices d'un album attendu depuis deux ans (elle n'avait rien fait depuis Lust For Life), ce clip vidéo annonce un projet lumineux et épuré fait de ballades langoureuses - sa marque de fabrique - et d'univers psychédélique. Déjà décrit par la presse comme son "meilleur album", Norman Fucking Rockwell devrait probablement hisser la jeune femme en haut des charts. La réponse dans quelques semaines.